Стало відомо, скільки українців наразі зареєструвались як біженці у Європі

У Європі кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, сягнула понад 4,75 мільйона людей.

Про це пише Укрінформ з посиланням на дані Агентства у справах біженців ООН.

За інформацією посадовців цієї організації, кількість зареєстрованих біженців з України в країнах Європи загалом досягла 4 751 065 людей.

Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку йдеться про дані станом на 22 листопада - інформація оновлюється щотижня у середу.

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Нагадаємо, опитування Gremi Personal показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

Утім, у Польщі аж 58% українців винаймають житло за власний кошт. За кошти польської держави живуть лише 5% українських біженців.

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