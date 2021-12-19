Стало відомо, скільки українців отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу

Літні люди перебувають у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19.

В Україні лише 33% осіб віком від 60 років отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, - пише Укрінформ.

“Серед пріоритетних груп найнижчий показник (вакцинації - ред.) мають люди віком від 60 років: 37% з них отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, обидві дози отримали всього 33%. Вісім із десяти померлих від коронавірусної хвороби за весь період пандемії в Україні — люди, старші за 60 років”, - сказав Комаріда.

Літні люди перебувають у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Також читайте Pfizer планує тестуватиме бустерну дозу вакцини проти коронавірусу на дітях від шести місяців

“Крім цього, COVID-19 може призвести до загострення наявних захворювань та до появи нових, що особливо небезпечно для людей старшого віку. Ми вкотре закликаємо: допоможіть літнім людям вакцинуватися, адже це єдиний спосіб захистити їх від тяжкого перебігу та смерті від COVID-19”, - додав він.

В Україні 95% освітян вакциновано проти COVID-19 принаймні однією дозою, 86% отримали обидві дози.

Принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали 88% медиків, а завершили вакцинацію 72%.

Раніше повідомлялося, компанія Pfizer опублікувала результати лабораторних досліджень, які свідчать, що після третьої дози вакцини рівень титру антитіл зростає в достатній кількості, щоб нейтралізувати вірус варіанту "Омікрон".

Після цього 14 грудня Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу — "Омікрон". Йдеться про жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, наймовірніше, і могла інфікуватися "Омікроном", оскільки контактувала з хворими на цю мутацію.

Читайте також:

У Мукачеві серед повністю вакцинованих розіграли позашляховик | Новини України