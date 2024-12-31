Стало відомо, скільки українців отримали" тисячу Зеленського" через Укрпошту

Ще мільйон громадян матимуть змогу скористатися цією програмою до кінця лютого 2025 року

У грудні 2024 року майже мільйон українців скористалися програмою "Зимова єПідтримка", отримавши 1000 гривень допомоги через Укрпошту.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"Завдяки Укрпошті люди можуть отримати допомогу в тих регіонах, де немає банків, доступу до інтернету чи мобільного зв’язку. У грудні через поштового оператора "Зимову єПідтримку" отримали вже мільйон українців, серед них мешканці прифронтових територій та люди з інвалідністю", - заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Програма дозволяє отримати 1000 гривень під час виплати пенсії чи соціальної допомоги без подачі заяви. Гроші можна витратити у відділеннях Укрпошти на товари, послуги, оплату комунальних платежів чи поповнення мобільних рахунків.

Хто може отримати виплати через Укрпошту:

Особи віком 60+, які отримують пенсії через Укрпошту.

Люди з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп, які отримують пенсію за інвалідністю або соціальну допомогу.

Особи з інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї груп.

Люди, які отримують доплату на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

Особи, які отримують пенсії або соцвиплати через Укрпошту на територіях, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, якщо громадяни подадуть заявку на отримання тисячі від Зеленського, перебуваючи за кордоном, вони зобов'язані повернути отримані кошти.

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