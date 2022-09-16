Стало відомо, скільки українців повернулися додому з країн ЄС

Від початку повномасштабного вторгнення РФ з України виїхало близько 12,5 мільйона українців.

Але близько 5 мільйонів з них вже повернулися з країн ЄС додому.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Понад 8 мільйонів українців з початку війни прибули до країн ЄС. Але є й хороші новини з обох боків. Чимало українців уже повернулися. Близько 5 мільйонів уже повернулися до України. Звичайно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на успішну державу", – заявила очільниця Єврокомісії.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський сказав, що більшість біженці, які зараз перебувають за кордоном, також хочуть приїхати до України, і для них не потрібно додаткової мотивації, аби повернутися, а лише гарантії безпеки.

Для цього, за словами президента, насамперед потрібно вирішити питання нестачі засобів ППО, а також реконструювати освітню інфраструктуру, щоб українські діти, коли повернуться додому, змогли ходити до школи, дитячих садків, вишів та здобувати освіту.

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