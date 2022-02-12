Стало відомо, скільки українців віком за 60 вакциновані від COVID-19 хоча б однією дозою

Мобільні бригади почали виїжджати в громади із малим охопленням щепленнями старших людей з 10 січня.
В Україні лише 40,2% людей віком 60+ вакциновані від COVID-19 хоча б однією дозою, двома дозами щеплено 38,5%.
Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Для того щоби захистити від важких наслідків хвороби літніх людей у маленьких селах, де доступ до пунктів щеплення може бути обмеженим, у громади, у яких щеплено менше ніж 25% літніх мешканців, щоденно виїжджають мобільні бригади з вакцинації.
За минулий тиждень із 31 січня до 4 лютого мобільні бригади здійснили 3 244 такі виїзди, під час яких було зроблено понад 31 тис. щеплень.
Загалом із 28 січня до 4 лютого в Україні було здійснено 90 635 щеплень людям віком 60+ (без урахування міста Києва), третина з них — завдяки роботі мобільних бригад.
Мобільні бригади почали виїжджати в громади із малим охопленням щепленнями старших людей з 10 січня. Вони вже здійснили 11 тис. виїздів, під час яких зробили близько 120 тис. щеплень.
Мобільні бригади можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну в Україні вакцину від COVID-19 — CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfіzer-BioNTech, Moderna або AstraZeneca, у тому числі для щеплення маломобільних громадян.
Міністерство охорони здоров’я надало офіційне роз’яснення щодо того, що дозволено відкривати флакон із багатодозною вакциною з приходом першого пацієнта, не чекаючи мінімально необхідної кількості для використання цього флакону. Усю залишкову вакцину в разі необхідності можна утилізувати в установленому порядку. Це дає змогу забезпечити щеплення всім охочим.
Як повідомлялося, половина дорослого населення України уже вакцинувалася проти COVID-19, повідомили у МОЗ. Крім того, на 2022 рік запланована вакцинація 70% дорослого населення країни, зокрема 80% людей старшого віку, для яких коронавірусна хвороба може бути особливо небезпечною.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.