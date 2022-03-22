Стало відомо, скільки української території потребує розмінування

Зазначені території нанесені на карті.

З початком широкомасштабної агресії РФ проти України фахівці Асоціації саперів України разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions ведуть підрахунок небезпечних територій (підозрювані та підтверджені небезпечні райони, які забруднені вибухонебезпечними предметами) України.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації саперів України у Facebook.

Всі дані обробляються на основі відкритих джерел інформації за допомогою спеціального геоінформаційного програмного забезпечення.

Станом на 21 березня 2022 року нашими експертами була підрахована орієнтовна загальна площа небезпечних територій (підозрювані та підтверджені райони, які забруднені вибухонебезпечними предметами) України, що складає щонайменше 82 525 квадратних кілометрів.

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Зазначені території нанесені на карті.

Після перемоги зазначені території підлягатимуть гуманітарному розмінуванню. Цей тягар також ляже на плечі українців.

"Це лише попередні розрахунки і ми продовжуємо роботу", - йдеться у повідомленні.

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