Стало відомо, скільки в обстрілюваній ворогом Костянтинівці на Донеччині залишається дітей

В обстрілюваній ворогом Костянтинівці на Донеччині станом на 9 жовтня залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей.

Про це повідомив у телеефірі начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, - пише Укрінформ.

«Зараз у Костянтинівці залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей. Тільки за місяць понад дві тисячі людей виїхало», - сказав очільник області.

Він нагадав, що з понеділка, 7 жовтня, у місті Костянтинівка оголошена посилена комендантська година, яка триває з 15.00 дня до 11.00 ранку наступного дня.

Філашкін підкреслив, що введення такої комендантської години було з однією метою – «зберегти життя людей».

Тому що ворог кожного дня обстрілює місто Костянтинівку керованими авіабомбами, балістичними ракетами. Дуже велика кількість людей, на жаль, кожного дня страждають від цього – гинуть та зазнають поранень, констатував керівник ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 жовтня, окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова. Відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Раніше повідомлялося, що у Костянтинівці запровадили жорстку комендантську годину.

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