Стало відомо, скільки від початку повномасштабного вторгнення РФ знешкоджено вибухонебезпечних предметів

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 25 тис. 392, Київщині – 9 тис. 400, Донеччині – 9 тис. 391, Миколаївщині – 6 тис. 598, Херсонщині – 9 тис. 406, Чернігівщині – 5 тис. 145, Сумщині – 2 тис. 774, Черкащині – 1 тис. 379.

Про це інформує ДСНС.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 458 тис. 262 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 130 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 110 тис. 445 гектар.

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"У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101", - нагодують рятувальники.

Нагадаємо, ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України. Рятувальники радять звірятися з нею, щоб не втрапити в неприємності під час поїздок регіонами країни.

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