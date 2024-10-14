Стало відомо, скільки військових поїхали на відпочинок за кордон і не повернулися

Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що пішли у СЗЧ.

Від початку повномасштабної війни 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися назад.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит видання "Слідство.Інфо".

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"У період з 24.02.2022 до 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном", — йдеться у відповіді на запит.

Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини (пішли у СЗЧ).

У Головному управлінні Військової служби розповіли, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах. Їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи. Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки. А для виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд до іншої країни.

Нагадаємо, що 9 жовтня, працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, журналіста і блогера Сергія Гнєзділова, який раніше публічно заявив про СЗЧ.

ТСН.ua нагадав, що відомо про Гнєзділова і чому він наважився на такий вчинок.

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