Стало відомо, скільки водіїв на польському кордоні виявили бажання евакуюватись до України

Мінінфраструктури та Держприкордонслужба вирішують юридичні питання, аби повернути українських водіїв до України на певний час.

Близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні Польщі та України через страйк польських перевізників, заявили про бажання евакуюватись.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, пише РБК-Україна.

"Ми вчора оголосили про можливість того, щоб забрати деяких водіїв до України. На сьогодні є близько 20 водіїв, які зголосились й написали про те, що мають бажання поїхати в Україну на певний період часу", - заявив заступник міністра.

Як відзначив Деркач, водіям, які бажають евакуюватись, допоможуть перетнути кордон в обидва напрямки.

Як евакуюватимуть водіїв з польського кордону

"Коли ми говоримо про повернення водіїв, ми говоримо й про юридичну складову. Ми вас забираємо, привозимо, це однозначно в юридичній площині того, що ви маєте перетнути кордон до України й назад до вантажівки. Це питання ми однозначно юридично маємо вирішувати", - заявив Деркач.

За словами заступника міністра, зараз питання щодо юридичної складової вже обговорюється з Держприкордонслужбою.

"Вони (Держприкордонслужба, - ред,) так само хочуть допомогти й розуміють в яких ви умовах знаходитесь. Це фактично їхнє рішення про надання дозволу про перетин кордону", - додав Деркач.

Слід зазначити, що для евакуації необхідно заповнити відповідну форму за посиланням.

Нагадаємо, раніше заступник очільника Мінінфраструктури Сергій Деркач заявив, що Міністерство ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні з Польщею через блокування пунктів пропуску. Нині відомо вже про двох померлих водіїв на кордоні. Деркач каже, що протягом всього часу блокування українсько-польського кордону Україна не раз порушувала це питання на різних рівнях. Було запропоновано чимало варіантів компромісу, однак врегулювати ситуацію так і не вдалося.

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