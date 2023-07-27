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Стало відомо, скільки ВООЗ від початку війни доставила до України медичних засобів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо, скільки ВООЗ від початку війни доставила до України медичних засобів

ВООЗ надає підтримку органам влади та медичним працівникам у профілактиці захворювань, які передаються через воду / Фото: flickr.com

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Всесвітня організація охорони здоров’я доправила в Україну близько 3300 метричних тонн медичних засобів.

Про це заявив представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, - пише Укрінформ. 

“ВООЗ організувала низку конвоїв із допомогою у нещодавно звільнені та підконтрольні українському уряду постраждалі райони у вигляді медикаментів, засобів для надання невідкладної допомоги. Від 24 лютого 2022 року ВООЗ доправила в Україну близько 3300 метричних тонн медичних засобів”, - розповів він.

Говорячи про наслідки підриву росіянами Каховської дамби, доктор Хабіхт зазначив, що ВООЗ надає підтримку органам влади та медичним працівникам у профілактиці захворювань, які передаються через воду, та працює над моніторингом можливих спалахів недуг.

“Наша команда надала Херсонській і сусіднім областям набори для боротьби з холерою... Інші медичні засоби доставлені до чотирьох лікарень, які надаватимуть допомогу близько 11 тис. пацієнтів... Наша команда також допомагає МОЗ і Центру медицини катастроф України координувати роботу понад 100 волонтерів-медиків у Херсонській і Миколаївській областях”, - зазначив Хабіхт.

Представник ВООЗ в Україні уточнив, що для оцінки потреб у цій галузі організація здійснила місію в Миколаївську область, яка відвідала центри первинної медичної допомоги, центри для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та психіатричну лікарню.

“Попередні результати вказують на те, що жителі Херсонської області, які мешкають у центрах для ВПО, потребують більшої психологічної та психосоціальної підтримки. Опитані ВПО відзначають тривожність, часті перепади настрою, порушення сну. Допомога з боку ВООЗ у цій надзвичайній ситуації триває”,- сказав представник ВООЗ в Україні.

Раніше стало відомо, що у медичних закладах по всій території США швидко поширюється смертельна грибкова інфекція – Candida Auris або C. Аuris, яка може викликати важкі захворювання у людей з ослабленою імунною системою.   

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Дата публікації
Перегляди
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