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Стало відомо, скільки ворожих кораблів перебувають у Чорному морі

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Стало відомо, скільки ворожих кораблів перебувають у Чорному морі

Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

У Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів.

У тому числі йдеться 3 великих десантних кораблі та 2 носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 16 «Калібрів».

Про це пише оперативне командування «Південь"

«Не наважуються виходити зі своєї «зони комфорту» стримані міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, а також побоюванням наших засобів ураження, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але не час втрачати пильність

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Дата публікації
Перегляди
139
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