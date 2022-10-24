Стало відомо, скільки ворожих кораблів перебувають у Чорному морі

У Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів.
У тому числі йдеться 3 великих десантних кораблі та 2 носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 16 «Калібрів».
Про це пише оперативне командування «Південь"
«Не наважуються виходити зі своєї «зони комфорту» стримані міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, а також побоюванням наших засобів ураження, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але не час втрачати пильність.
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