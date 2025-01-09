Стало відомо, скільки восени 2024 року росіяни вбили цивільних в Україні - ООН

Російські обстріли та бомбардування також завдали шкоди ключовим об'єктам інфраструктури.

Заступниця Верховного комісара ООН Нада аль-Нашіф презентувала у Женеві оновлену версію доповіді Ради з прав людини щодо війни в Україні в період з 1 вересня до 30 листопада 2024 року.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише Укрінформ.

За даними заступниці Верховного комісара ООН з прав людини, за цей час російські атаки призвели до загибелі в Україні 574 цивільних осіб.

Російські обстріли та бомбардування також завдали шкоди ключовим об'єктам інфраструктури.

Аль-Нашіф вказала на зростання кількості грубих порушень міжнародного гуманітарного права, "включно з імовірними воєнними злочинами".

Вона зазначила, що українські військовополонені, "як чоловіки, так і жінки, розповіли про широко розповсюджені та систематичні тортури... жорстокі побиття, ураження електричним струмом, удушення та тривале одиночне ув'язнення". Більшість також повідомляли про сексуальне насильство, включаючи зґвалтування і примусове оголення.

Заступниця Верховного комісара висловила глибоке занепокоєння стосовно значного збільшення кількості повідомлень про страти українських військовослужбовців, захоплених росіянами в полон. "Страти без суду і слідства є воєнним злочином. Протягом звітного періоду УВКПЛ зафіксувало 62 такі страти в 19 окремих інцидентах", - додала вона.

За даними Моніторингової місії ООН, з лютого 2022 року внаслідок війни в Україні загинуло понад 12 300 цивільних осіб (у тому числі більш як 650 дітей) і щонайменше 27 800 отримали поранення.

Окрім того, були пошкоджені або зруйновані понад 700 медичних та 1 500 освітніх закладів.

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Нагадаємо, раніше уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував документ ООН. Про це йшлося на тлі ознайомлення з 41-ю періодичною доповіддю Управління верховного комісара ООН з прав людини.

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