Стало відомо, скільки вже закладів освіти мають Інтернет в укриттях

4032 школи подали заявки на участь у програмі «Wi-Fi в укриттях».
Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив у повідомленні у Telegram-каналі.
962 заклади освіти вже мають інтернет в укриттях, інші — отримають його вже невдовзі.
«Загалом маємо непогані результати. Якщо ви представник одного з навчальних закладів, заповнюйте онлайн-форму та отримуйте обладнання для Wi-Fi», - йдеться у повідомленні.
Раніше Жданов пояснив, де краще ховатися під час обстрілів, якщо нема бомбосховищ.
Нагадаємо, у Харкові школи не відкриються для учнів.
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