Стало відомо, скільки за перший місяць війни з Росією загинуло українських залізничників

Троє залізничників перебувають у полоні.
Перший місяць війни з Росією забрав життя 54 залізничників.
Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у повідомленні в Telegram-каналі.
Ще 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості.
І ще троє перебувають в полоні.
"І це найважча для мене сторона війни" - додав Камишін.
Також посадовець розповів, що під час ремонту контактної мережі в результаті вибуху загинула залізничниця 1974 р.н. та поранено залізничника 1972 р.н. У пораненого залізничника стан тяжкий, його відправлено до лікарні.
"Так, у того, що залізниця працює за графіком, є ціна. І це найвища ціна, вона вимірюється життями наших залізничників. Хіба ще комусь не ясно, що ми будемо йти до кінця, до перемоги, ми не зупинимось. Закрите небо допоможе нам зберегти життя наших залізничників, найдорожче що в нас є", - зауважив Камишін.
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