Стало відомо, скільком користувачам в Україні за добу відновило електропостачання

Стало відомо, скільком користувачам в Україні за добу відновило електропостачання

За минулу добу електропостачання було відновлено у Донецькій, Київській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській та Сумській областях.

Добігає кінця місяць роботи української енергосистеми в умовах війни.

Про це пише Укренерго у соцмережах.

Три тижні з цього терміну українська енергосистема працювала в ізольованому режимі, і тиждень – синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. Увесь цей час мережа була однаково стабільна – частота на рівні 50 Гц

Як і завжди працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх споживачів: населення, військових, об’єкти критичної інфраструктури тощо. При цьому, коли ви у безпеці, електроприладами можна користуватися як завжди, не обмежуючи споживання електроенергії.

За минулу добу електропостачання було відновлено понад 47 тисячам споживачів у Донецькій, Київській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській та Сумській областях.

Крім цього, ремонтники Київського регіонального центру обслуговування мережі НЕК «Укренерго» та інших енергетичних компаній отримали нагороди. З перших днів війни вони відновлювали пошкоджені під обстрілами лінії електропередачі та електропідстанції в Київському регіоні, що дало можливість стабілізувати надійне електропостачання споживачів та сталу роботу генерації.

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