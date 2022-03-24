Стало відомо, скільком користувачам в Україні за добу відновило електропостачання

За минулу добу електропостачання було відновлено у Донецькій, Київській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській та Сумській областях.
Добігає кінця місяць роботи української енергосистеми в умовах війни.
Про це пише Укренерго у соцмережах.
Три тижні з цього терміну українська енергосистема працювала в ізольованому режимі, і тиждень – синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. Увесь цей час мережа була однаково стабільна – частота на рівні 50 Гц
Як і завжди працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх споживачів: населення, військових, об’єкти критичної інфраструктури тощо. При цьому, коли ви у безпеці, електроприладами можна користуватися як завжди, не обмежуючи споживання електроенергії.
За минулу добу електропостачання було відновлено понад 47 тисячам споживачів у Донецькій, Київській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській та Сумській областях.
Крім цього, ремонтники Київського регіонального центру обслуговування мережі НЕК «Укренерго» та інших енергетичних компаній отримали нагороди. З перших днів війни вони відновлювали пошкоджені під обстрілами лінії електропередачі та електропідстанції в Київському регіоні, що дало можливість стабілізувати надійне електропостачання споживачів та сталу роботу генерації.
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