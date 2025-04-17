Стало відомо, скільки людей залишилося у Донецькій області

Покровськ. / © Associated Press

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На території Донецької області, де тривають напружені бої, залишаються майже 285,5 тисяч людей. Триває обов'язкова евакуація.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

На початок повномасштабного вторгнення у Покровську за офіційними даними проживали понад 29 тисяч людей, у Костянтинівці – майже 55 тисяч людей. Зараз у Покровську проживають 2 220 людей, у Костянтинівці – 9 324 людини.

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Загальна кількість цивільних мешканців на підконтрольній українській владі території Донеччини скоротилась до 282,5 тисячі жителів. У 17 громадах, визнаних зоною активних бойових дій, живуть близько 29 тисяч цивільних мешканців.

За інформацією влади, є родини з дітьми. Ба більше - деякі сім’'ї після евакуації знову повернулися на місце проживання, але таких одиниці.

Триває безкоштовна евакуація людей з безкоштовним розселенням у більш безпечних регіонах України. Минулого тижня розселили 51 людину, в тому числі 19 дітей.

Як повідомлялося, на Сумщині 49 сіл залишились без людей. Близько 50 тисяч жителів прикордоння Сумщини вже евакуйовані.

Дата публікації 13:33, 14.04.25 Кількість переглядів 74 Суми наживо після удару! Чи евакуюватимуть місто? Що зараз відбувається на місці удару? Кобзар