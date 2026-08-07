Стало відомо, скільки НАТО виділить Україні 2026 року

НАТО виділяє допомогу Україні / © Unsplash

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Країни-члени НАТО 2026 року нададуть Україні 70 мільярдів євро військової допомоги.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Кошти спрямують на постачання озброєння, підготовку українських військових, технічне забезпечення та інші потреби Сил оборони.

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У Генштабі зазначили, що десятки тисяч українських військовослужбовців уже пройшли підготовку в межах програм, які реалізують держави-члени Альянсу. Координацію цих заходів забезпечує Ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU).

Українські захисники проходять навчання на полігонах країн Альянсу за різними напрямами. Зокрема, вони вдосконалюють навички ведення бойових дій, опановують тактичну медицину, протиповітряну оборону та роботу з сучасним озброєнням.

«Тепер Україна має єдиний координаційний механізм підтримки. Ми маємо необхідні спроможності, ми маємо експертизу. Навчання, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням. І, звісно, допомога українським силам завдяки наданню їм підтримки, щоб вони могли зосередитись на безпосередніх бойових діях», — наголосив заступник командувача NSATU генерал-майор Майк Келлер.

Своєю чергою капітан Збройних сил Норвегії Петтер підкреслив, що головне завдання союзників полягає у якісній підготовці українських військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

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«Ми робимо абсолютно все, що можемо, щоб підвищити рівень підготовки солдатів», — сказав капітан Петтер.

Раніше повідомлялося, що на тлі сумнівів у надійності США Україна може стати незамінною для оборони Європи завдяки бойовому досвіду, сильній армії та передовим військовим технологіям.

Ми раніше інформували, що адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес, що використання $400 млн військової допомоги Україні триватиме до 2029 року.

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