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Стало відомо, скільки ракет та дронів росіяни випустили по Харкову
Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі Харкова унаслідок атаки.
За уточненою інформацією ситуаційного центру, для ударів по Харкову 4 червня 2025 року вночі ворог застосував 9 “Шахедів” та дві ракети, тип яких встановлюється.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок.
Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі.
На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери.
Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали кривавого удару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.