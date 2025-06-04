ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
716
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, скільки ракет та дронів росіяни випустили по Харкову

Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі Харкова унаслідок атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

За уточненою інформацією ситуаційного центру, для ударів по Харкову 4 червня 2025 року вночі ворог застосував 9 “Шахедів” та дві ракети, тип яких встановлюється.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

  • На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок.

  • Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі. 

  • На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали кривавого удару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie