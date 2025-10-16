Стало відомо, скільки українців мають пенсію менше 4 тисяч

Пенсія.

В Україні оприлюднили дані щодо чисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених пенсій. Стало відомо, що понад третина (35,3%) українців отримують щомісяця менше ніж 4 тисяч гривень.

Що відомо про ситуацію з пенсіями в Україні у жовтні 2025-го, повідомили в Пенсійному фонді.

Зазначається, що торік у жовтні ця цифра була значно меншою - лише 17,35% літніх людей отримували пенсію у розмірі менше за 4 тисячі гривень.

Окрім того, 3,66% пенсіонерів отримують пенсійну виплати до 3 тисяч гривень. Однак ще рік тому кількість таких осіб становила 25,8%.

Виплати від 4 до 5 тисяч гривень отримують 20,6% пенсіонерів. Менше третини українців (29,1%) мають від 5 до 10 тисяч гривень пенсії.

Крім того, в Україні змінилась кількість пенсіонерів. Якщо торік було 10,3 таких людей, тоді як у жовтні цього року – 10,2 млн. Тим часом кількість пенсіонерів, що працюють, залишилась незмінною – 2,8 млн.

Зауважимо, за рік середня пенсія зросла до 6436,8 грн - від 5851,9 грн.

Нагадаємо, планується, що 1 березня 2026-го в Україні відбудеться індексація пенсії. Завдяки цій процедурі держава підвищує виплати пенсіонерам, щоб частково компенсувати здорожчання товарів і послуг за останній рік.