Стало відомо, скільки жителів залишаються у херсонському мікрорайоні Корабел

Евакуація

У мікрорайоні Корабел (Острів) у Херсоні досі перебувають близько 200 жителів. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Укрінформ.

За його словами, від початку серпня, коли ситуація в районі суттєво погіршилася, вдалося евакуювати майже 1700 людей, серед яких 56 дітей та 170 маломобільних осіб. Проте нині охочих виїхати небагато — за останні дні вивозять лише по кілька людей щодня.

«Ми вам допоможемо і з виїздом, і з облаштуванням на новому місці — нам допомагають і інші регіони з цим», — наголосив очільник ОВА та закликав мешканців ухвалювати зважене рішення на користь евакуації.

Загалом з моменту деокупації регіону було евакуйовано понад 51 тисячу людей, серед них майже 6 тисяч дітей і 500 маломобільних осіб. Лише цього понеділка понад 40 жителів із небезпечних територій виїхали до безпечніших областей.

Втім, як зазначив Прокудін, наразі активність населення щодо евакуації значно знизилася.

Нагадаємо, через загострення ситуації на Донеччині оголошено обов’язкову евакуацію. Влада вивозить родини з дітьми з двох громад області.