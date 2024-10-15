Стало відомо ставлення українців до створення об'єднаної Православної церкви: результати опитування

В Україні діють дві великі православні церкви, і багато українців бажають їх об'єднання під керівництвом предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

Про це йдеться у свіжому соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) яке проводилось 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів.

Згідно з опитуванням, 70% українців ідентифікують себе як православні. Серед них 56% належать до Православної церкви України (ПЦУ), що становить 81% від усіх православних в країні.

Крім того, 7% респондентів не вказали конкретну церкву, а 6% є прихильниками Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Серед опитаних також 12% атеїстів та 7% відзначили свою належність до Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Інші варіанти обрали менше ніж 3% респондентів.

Згідно з опитуванням, 61% українців підтримують ідею існування однієї Православної церкви в Україні. Лише 16% висловлюють протилежну думку, а 20% не мають певної позиції щодо цього питання.

Серед варіантів об'єднання найбільше голосів отримує ідея про те, що ієрархи та священники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) можуть приєднатися до Православної церкви України (ПЦУ) та стати її частиною. Загалом 71% респондентів висловили свою думку з цього питання, з яких 78% підтримують цей підхід. У перерахунку на все населення це становить 55%.

При цьому, більшість вважає, що таке приєднання можливе лише для тих представників УПЦ МП, які не мають зв'язків із Росією. Цю позицію підтримують 47% всіх опитаних і 66% серед тих, хто визначився з думкою.

Варіант, згідно з яким усі ієрархи та священники УПЦ МП автоматично стають частиною ПЦУ, підтримали лише 8% респондентів.

Щодо можливого глави єдиної Православної церкви, 50% опитаних хотіли б бачити на цій посаді Епіфанія, а серед тих, хто визначився, цей показник підвищується до 76%. Інші кандидати включають іншого українського ієрарха (8% серед усіх респондентів і 12% серед тих, хто визначився), Онуфрія (6% і 9% відповідно) та іноземного ієрарха (2% і 3%). Близько третини респондентів не мають сформованої позиції або їм байдуже.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371, який регулює діяльність релігійних організацій з керівними центрами в Росії. Цей закон може призвести до припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

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