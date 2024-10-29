Стало відомо про терміни, за які в Україні збираються мобілізувати ще 160 тис. осіб

Україна планує поповнити свою армію ще на 160 000 військовослужбовців протягом наступних трьох місяців.

Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела в силових структурах.

"Планується призвати понад 160 000 осіб", — заявив у парламенті секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко.

Водночас джерело видання повідомило AFP, що призов триватиме протягом трьох місяців.

Раніше повідомлялося, що Україна готується мобілізувати ще 200 тисяч військових до кінця року.

Читайте також: