Стало відомо про терміни, за які в Україні збираються мобілізувати ще 160 тис. осіб

В Україні готують нову хвилю мобілізації.
Україна планує поповнити свою армію ще на 160 000 військовослужбовців протягом наступних трьох місяців.
Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела в силових структурах.
"Планується призвати понад 160 000 осіб", — заявив у парламенті секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко.
Водночас джерело видання повідомило AFP, що призов триватиме протягом трьох місяців.
Раніше повідомлялося, що Україна готується мобілізувати ще 200 тисяч військових до кінця року.
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