Стало відомо, у скільки Україні обійшлося утримання полонених росіян

Загалом на заходи з утримання полонених росіян було спрямовано 294,2 млн гривень.

Від березня 2022 року до червня 2024 року Міністерство юстиції України організувало чотири табори для утримання російських військовополонених та забезпечило їхнє розміщення в понад пів сотні дільниць, що були створені в установах виконання покарань.

Про це відомо з висновків аудиту Рахункової палати.

"На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн гривень", — йдеться у звіті.

Згідно з повідомленням Рахункової палати, значну підтримку у забезпеченні належних умов для утримання полонених надали благодійні організації та міжнародні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста.

У звіті зазначено, що після повномасштабного вторгнення РФ 2022 року Україна опинилася перед необхідністю утримувати російських військовополонених, число яких постійно збільшувалося. Оскільки для цього не існувало спеціальної інфраструктури, уряд організував систему утримання військовополонених під керівництвом Міністерства юстиції в умовах обмежених часових і фінансових ресурсів.

"Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими", — йдеться в звіті.

Аудит також виявив, що Мін'юсту необхідно підходити до питання перепрофілювання установ у табори більш комплексно, розробивши стратегію їхнього використання у післявоєнний період.

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що окупанти розстріляли п’ятьох беззбройних українських військових, які здалися в полон.

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