Стало відомо, у яких областях України найбільше прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю

В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості.

В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генерального прокурора.

Перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду.

Також щодо цих фактів розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України. Досудове розслідування здійснює ГСУ Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора.

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення.

В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%.

В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.

По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження.

Список прокуратури / Фото: t.me/pgo_gov_ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному впіймали на хабарі лікаря-невропатолога.

Крім того, ми раніше інформували, що у МОЗ розповіли, де проводитимуть нові експертизи МСЕК.

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