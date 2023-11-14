Стало відомо, у якому стані дитина, яка потрапила під обстріл у Херсоні разом з мамою та дідусем

У передмісті Херсона окупаційна армія Росії 13 листопада обстріляла з артилерії автомобіль, в якому родина поверталася з медогляду двомісячного немовляти.

Нині життю двомісячної дівчинки, яка 13 листопада разом з мамою та дідусем потрапила під ворожий обстріл, нічого не загрожує. Однак мама дитини залишилася без однієї ноги, а дідусь загинув.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Дитина була ушпиталена із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою. Мамі ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюється як стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка", - каже Мрочко.

За його словами, російський снаряд влучив просто у саме авто. У ньому згорів дідусь дитини.

Мрочко додав, що на допомогу родині мають бути виділені кошти з міського бюджету. У випадку смерті зазвичай виділяють 50 тисяч гривень. Мама дівчинки отримає 20 тисяч, а на дитину дадуть 30 тисяч гривень.

"Але ці гроші і навіть більші не можуть компенсувати ваші життя чи здоров’я. Тому наполегливо рекомендуємо родинам, в яких є діти, евакуюватися до більш безпечних місць! Діти – наше майбутнє, яке ми зобов’язані зберегти!" - закликав начальник Херсонської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, поряд з Херсоном окупаційна армія Росії опівдні 13 листопада обстріляла з артилерії автомобіль, в якому родина поверталася з медогляду двомісячного немовляти. Внаслідок влучання автівка спалахнула. У ній була 36-річна мати дитини та 64-річний дідусь.

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