Стало відомо, у якому стані перебувають Шефір і його водій після обстрілу автівки

Стало відомо, у якому стані перебувають Шефір і його водій після обстрілу автівки

Водія Шефіра госпіталізували.

Перший помічник президента України Сергій Шефір, авто якого вранці обстріляли біля Лісників, не постраждав, але перебуває у шоковому стані. Водій його авта, в яке влучило близько 10 куль, у тяжкому стані.

Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та пише низка ЗМІ.

Так, зі слів Арахамії, водій Шефіра отримав три поранення і його госпіталізували. Сам Сергій Шефір не постраждав, його миттєво пересадили до поліцейського екіпажу і перевезли до безпечного місця.

"Він в стані шоку. Трактує, що стріляли в нього, але попали у водія", - додав він.

Журналіст "Української правди" Роман Кравець також повідомляє, що Сергій Шефір живий. Поранено водія.

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"Шефір в нормальному стані, його не зачепило. Водію надають допомогу на місці", - написав згодом журналіст у Facebook.

Водночас, за інформацією ЗМІ, начебто водій Шефіра отримав три кулі і перебуває в реанімації у важкому стані.

Як повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерело в правоохоронних органах, пораненого водія госпіталізували до київської лікарні "Феофанія".

Нагадаємо, вранці 22 вересня автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Це сталося, коли Шефір їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автівку автоматну чергу.

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