Стало відомо, в чому потрібно замочити цибулю перед садінням для гарного врожаю, щоб не було стрілок

Спосіб обробки цибулі перед садінням, який підходить як для осені, так і весни знайдете в матеріалі ТСН. ua.

В чому потрібно обробити цибулю перед садінням

Перед тим, як висаджувати цибулю, замочіть її в розчині харчової соди.

Розчин соди дії як протигрибковий та антисептичний засіб. Він однозначно покращує якість посадкового матеріалу, тому що підвищує стійкість до хвороб, запобігає стрілкуванню, забезпечує гарну врожайність. Замочування в соді додатково збагачує посадковий матеріал цибулі мінеральними речовинами, цибуля краще переносить засуху та добре росте навіть у незбагаченій землі.

Як потрібно замочувати посівний матеріал цибулі перед садінням

Щоб отримати потрібний розчин, розведіть соду у розрахунку 1 ст ложка харчової соди на 1 літр води.

Важливо, щоб розчин, в якому замочують, був гарячим, температурою не нижче + 45 ° C, але не вище + 60 ° C.

Перед тим, як занурити цибулю в розчин, очистьте її від лусочок. Але повністю очищати від верхнього лушпиння не потрібно.

Тримайте цибулю в розчині не менше 30 хвилин. Щоб розчин швидко не охолонув, місткість чимось накрийте.

Соду можна використовувати та для розкислення ґрунту під час посадки цибулі замість золи або доломітового борошна. Для цього в лунки додають трохи соди та відразу висаджують цибулю. Додавання таким чином соди буде корисним і для запобігати розвиткові патогенних мікроорганізмів.

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