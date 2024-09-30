Стало відомо, в яких регіонах взимку буде найскладніша ситуація з світлом

Енергетична система України суттєво постраждала внаслідок масованих атак Росії, що призведе до значного дефіциту електроенергії взимку, особливо в східних областях.

Про це розповіла в інтервʼю Новини.LIVE членкиня комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун.

Совсун зазначила, що через обстріли з боку Росії найбільше зруйнованої генерації є на сході України. Вона підкреслила, що дві великі електростанції розташовані на заході країни, і основне завдання — забезпечити електропостачання на схід. Однак через руйнування систем передачі може виникнути ситуація, коли електроенергія є, але немає можливості доставити її до Харкова, що призведе до нерівномірного постачання електрики в різних регіонах.

За її словами, ситуація зі світлом у Запоріжжі також складна через постійні удари по об'єктах енергетичних передач. Вона підкреслила, що місцева влада може вжити мінімальних заходів, таких як встановлення турбін для забезпечення електропостачання критичної інфраструктури. Для Харкова це особливо важливо, оскільки існують високі ризики, що, хоча електроенергія буде вироблятися в країні, її може бути неможливо передати до міста.

Нагадаємо, експерт з енергетики Сергій Дяченко повідомив, що в разі відключення АЕС від енергосистеми в Україні можуть запровадити аварійні режими, що передбачають електропостачання лише 4-5 годин на добу.

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