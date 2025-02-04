Стало відомо, в якому стані перебуває 8-річна дівчинка з Сум, яка постраждала від атаки Росії

У реанімації досі перебуває 8-річна Варя, яка постраждала від російської атаки на Суми 30 січня.

Про це повідомило видання "Кордон.Медіа".

Після того, як Варю вдалося врятувати зі зруйнованого будинку, лікарі ввели дитину в штучну кому для стабілізації стану. 1 лютого її вивели з коми, але стан залишався важким. Дитину очікує важка та тривала реабілітація.

На жаль, її мама, 37-річна Любов, загинула під час обстрілу, і 2 лютого її поховали. З рідних у Варі залишився лише 71-річний дідусь, який теж перебуває в лікарні після поранення. Близькі родини Пугачових повідомляють, що з дівчинкою вдалося поговорити відеозвʼязком.

8-річна Варя. Фото: Instagram сусідки родини Марії

"Про неї піклуються та оберігають, але вона жаліється на біль і питає про маму. Варя засмучена, що довелося обрізати розкішні коси і вона "тепер вже не принцеса", бо "мама завжди каже, що у принцес довге волосся", — зазначила сусідка родини Марія.

Нагадаємо, на Сумщині впали два російські безпілотники.

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