Стало відомо, в якому стані перебуває дівчинка з Харкова, яку хотіла продати мати

Двомісячна Мілена та її старший братик Сашко (1 рік 10 місяців) опинилися у медичному закладі після того, як їх мати намагалася продати дівчинку за 20 тисяч доларів.

Про це повідомило видання "Суспільне".

Лікарка-педіатр, яка оглядала Мілену, зауважила, що дитина мала недостатню вагу та виглядала неохайно.

"Ми вже дізналися, що там відбувалося — мама, яка питала пробувала продати свою дитину. Дитину звати Мілена. Коли я оглянула, дитина була не в тій вазі, яка повинна бути в цьому віці. Важила 4,500. Грамів 500 вона не добрала у своїй вазі. Не дуже охайно вдягнена, не дуже чиста, скажімо так. Ну, взагалі дитина взагалі виглядала в стані ближче до задовільного", — зазначила лікарка.

Її братик Сашко, який був вдома без нагляду, також був вилучений.

"Дитинка зараз перебуває в нас на обстеженні. Я думаю, що прогнози там задовільні. Будемо все робити, щоб так було. Перебуває у відділенні, а як довго — це буде вирішуватись її доля органами слідчими. Її братик Сашко був кинутий вдома. Ввечері його теж вилучили і привезли до сестрички. Вони разом. Хлопчик в задовільному стані. Він малий, зовсім нова обстановка і дитина в стресі. Він плаче, тому що повинна бути мама поруч", - додала медикиня.

Лікарка заявила, що не знала про намір жінки продавати свою дитину. За 35 років її роботи це сталося вперше.

"Це наша робота така — оглянути дітей, які сюди звертаються. І я тільки оглянула дитину, більш не очікувала розвитку подій. Це дуже швидко все розверталося. Я навіть може і не зрозуміла, що трапилось. Такого не було, це вперше. Ми шоковані. Приїхала поліція, слідчі органи, вони займалися вже за закритими дверима з цією мамою. Мама не реагувала, не була не плачу, ніякого шуму. Дуже тихо все так сталося", - заявила педіаторка.

Нагадаємо, українка продала власну дитину, щоб купити авто.

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