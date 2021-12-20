Стало відомо вартість пробного ЗНО у 2022 році: ціна відрізнятиметься у кожному регіоні

Стало відомо вартість пробного ЗНО у 2022 році: ціна відрізнятиметься у кожному регіоні

Ціна пробного ЗНО варіюватиметься від 213 до 309 гривень.

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив інформацію про ціну пробного ЗНО у 2022 році. Відтак, сума буде відрізнятися у кожному регіоні.

Про це повідомили на сайті УЦОЯО.

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"Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість проведення пробного ЗНО. Вона різниться за регіонами й коливається в межах від 213 грн до 309 грн.", — йдеться в повідомленні.

У центрі оцінювання якості освітии пояснюють, що така різниця пов’язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема "з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо".

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Відповідно до цього наказу, реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.

Крім того, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зміни дозволять увідповіднити документ до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину.

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