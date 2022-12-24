Стало відомо, як будуть виплачувати допомогу переселенцям у 2023 році

Для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний стан.

З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук, - пише МінРеінтеграції.

«Хочу заспокоїти усіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави», – уточнила посадовиця.

Для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО згадані виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватися усім внутрішнім переселенцям, без виключення.

«Рада, що нам вдалося розв'язувати юридичні питання, щоб забезпечити безперебійними виплатами наших переселенців», – резюмувала очільниця Мінреінтеграції.

Переселенці в Україні

Нагадаємо, що раніше в Україні почали перевіряти переселенців, частина з них може втратити виплати: стало відомо, про кого йдеться.

Також у "Дії" з'являться дві нові послуги для переселенців. У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії.

До того ж уряд збільшить компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям. Нагадаємо, вказана програма передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, то безплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон бойових дій.

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