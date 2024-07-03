Стало відомо, як і скільки готувалась зустріч Зеленського і Орбана

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка відбулася 2 липня в Києві, стала результатом тривалої та ретельної підготовки.

Підготовка до зустрічі Зеленського і Орбана тривала протягом цілого року. Спеціально сформована двостороння українсько-угорська робоча група провела масштабну роботу з метою виведення відносин між країнами на якісно новий рівень.

Про це розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, результатом цього стала підтримка від Угорщини та ухвалення рішення для України про початок перемовин щодо вступу в Євросоюз, а згодом — і затвердження переговорної рамки.

"Угорщина почала головувати в ЄС, тож ми отримали союзника на чолі ключової європейської інституції. Діалог та співпраця тривають", — додав Віктор Микита.

Нагадаємо, 2 липня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан приїхав до України. Він заявив, що його візит до Києва пов'язаний з головуванням Будапешта в Європейському Союзі.

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