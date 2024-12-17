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Стало відомо, як працюватимуть відділення "Укрпошти" та "Нової пошти" на свята

Стало відомо, як працюватимуть відділення "Укрпошти" та "Нової пошти" на свята

Чи працюватимуть поштові відділення на свята / Фото: скриншот з відео

Відомо, що на Різдво 25 грудня за стандартним розкладом.

1 січня 2025 року найпопулярніші поштові оператори України — "Укрпошта" та "Нова пошта" — не працюватимуть. 

Про це повідомили пресслужби "Укрпошти" та "Нової пошти".

"Укрпошта" працюватиме за скороченим графіком до 17:00 24 та 31 грудня, а 25 грудня — за стандартним розкладом. 

"24 грудня відділення "Укрпошти" працюють за скороченим графіком до 17:00. 25 грудня — відділення працюватимуть за стандартним графіком. 31 грудня — скорочений графік до 17:00. 1 січня — вихідний", - зазначили в пресслужбі "Укрпошти".

"Нова пошта" також працюватиме до 17:00 31 грудня, але зауважила, що час роботи відділень може змінюватися. 

"Відділення "Нової пошти" 25 грудня працюють за стандартним розкладом, 31 грудня працюють до 17:00, але час може відрізнятися залежно від відділення. 1 січня — відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати в ці дні також не буде. Однак можна буде отримати раніше завантажені посилки", - йдеться в повідомленні "Нової пошти". 

Нагадаємо, "Укрпошта" випустить нову поштову марку на честь відомого боксера.

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