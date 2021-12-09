Стало відомо, як відбуватиметься всеукраїнський перепис населення у 2023 році: буде багато запитань

Стало відомо, як відбуватиметься всеукраїнський перепис населення у 2023 році: буде багато запитань

Очільник Мінцифри Михайло Федоров наголосив, що це необхідно для ефективного розподілу коштів.

Під час перепису населення в Україні, який планують зробити у 2023 році, громадяни відповідатимуть аж на 50 питань для визначення демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення. Програму перепису населення України у 2023 році ухвалили 8 грудня на спільному засіданні Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України.

Про це повідомляє Державна служба статистики України у Facebook.

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Відтак, очільник Держстату Ігор Вернер представив проєкт Програми всеукраїнського перепису населення та основні блоки запитань, за якими буде здійснюватися збирання інформації, зокрема щодо:

• основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);

• етнічного походження, мовних ознак та громадянства;

• освіти;

• джерел засобів існування;

• зайнятості;

• міграційної активності;

• визначення статусу інвалідності;

• житлових умов.

Академік НАН України Елла Лібанова наголосила, що інформаційна цінність перепису населення здебільшого залежить від переліку запитань, за якими здійснюється опитування населення. Відповіді громадян дадуть змогу розуміти і охарактеризувати умови життя кожної людини та її роль у домогосподарстві, сім’ї та суспільстві в цілому, а також провести міжнародні співставлення.

Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму відеозверненні до учасників засідання наголосив на необхідності проведення перепису задля майбутнього ефективного розподілу коштів та прийняття рішень на основі якісних статистичних даних.

Нагадаємо, Україна стане другою країною у світі після США, яка проведе перепис населення разом із Apple. Компанія надаватиме всебічну підтримку, зокрема і технічну, для цього процесу.

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