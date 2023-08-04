Стало відомо, як в Україні змінилися пенсії за рік (інфографіка)

В Україні за рік поменшало пенсіонерів на 223 тисячі, тепер їх 10,552 млн осіб або ж 29 людей на кожних 100 мешканців країни.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua.

Зазначається, що на сьогодні 10,4% пенсіонерів або 1,1 млн осіб отримують пенсії понад 10 тис. грн (рік тому було 6,6%). Середня пенсія у цій групі складає 14660 грн.



"Пенсії 5-10 тис. грн. мають 23,2% пенсіонерів, або 2,45 млн осіб (було 18,5%). Середня пенсія – 6833 грн. Пенсії 4-5 тис. грн мають 15%, або майже 1,59 млн осіб (було 11,1%). Середня пенсія – 4406 грн", - йдеться у повідомленні.

Водночас незначно збільшилася кількість пенсіонерів з невеликими пенсіями від 3 до 4 тис - їх 21,3%, або 2,24 млн осіб. Середня пенсія – 3597 грн.

Людей із мізерними пенсіями стало значно менше: 2-3 тис. грн одержують 29,5%, або 3,1 млн осіб (було 42,7%). Середня пенсія – 2619 грн.



"Пенсію до 2000 грн мають лише 0,6% (було 0,7%) осіб або 63,6 тис. Як нам пояснили у ПФ, це люди, які перебувають на повному державному утриманні, наприклад у будинках для людей похилого віку. Таким пенсіонерам виплачують 25% від пенсії, решта йде на оплату їхнього утримання. Тут середня пенсія 1227 грн", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пенсію більшу за середню наразі має третина пенсіонерів.

Як змінилася пенсія українців за рік

Додамо, що у 2023 році багато українських пенсіонерів побачили значне зростання своїх пенсій після щорічного перерахунку.

Водночас українські пенсіонери, які виїхали та перебувають за кордоном, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб отримувати виплати.

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