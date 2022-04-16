Стало відомо, як влада вирішуватиме проблему будівництва нових осель для українців

Стало відомо, як влада вирішуватиме проблему будівництва нових осель для українців

По всій Україні планують зводити модульні містечка замість зруйнованих будівель.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення та відбудови житлової інфраструктури в країні, що була зруйнована або постраждала внаслідок війни з Росією.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Під час наради Зеленськийзаслухав пропозиції щодо будівництва тимчасового житла в населених пунктах, які постраждали від війни. Для цього планують зводити спеціальні модульні містечка.

Передбачається, що це буде якісне, комфортне житло, у якому тривалий час зможуть мешкати жителі постраждалих міст, поки триватиме відновлення їхніх осель чи будівництво нових.

Зеленський наголосив, що будь-які проєкти щодо відновлення чи розбудови житлової інфраструктури мають бути спрямовані на те, щоб українці якнайшвидше поверталися додому.

Крім того, влада також планує забезпечити постійним житлом українських військових, які героїчно захищають Україну від російських загарбників.

Нагадаємо, за даними прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, "Укренерго" відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях. Роботи повністю завершать на початку травня.

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