Стало відомо, як звинувачений у держзраді блогер Коцаба виїхав до США

56-річний Руслан Коцаба перетнув український кордон зі Словаччиною ще 24 серпня минулого року через пункт пропуску у Малому Березному на Закарпатті.

Журналістам вдалося з'ясувати, на підставі чого проросійського блогера Руслана Коцабу випустили з України у США.

Про це повідомило антикорупційне видання "Наші гроші".

Як пише видання, обвинувачений у держзраді Коцаба зміг виїхати з України завдяки своїй матері. Адже, як свідчать надані Коцабою під час перетину кордону медичні документи, номери яких опинилися у розпорядження журналістів, проросійський блогер зміг виїхати з України на підставі того, що супроводжував матір з інвалідністю.

Варто зазначити, що 56-річний Руслан Коцаба перетнув український кордон зі Словаччиною ще 24 серпня минулого року через пункт пропуску у "Малому Березному" на Закарпатті, попри те, що українським чоловікам віком до 60 років на час дії воєнного стану заборонений виїзд з країни.

Зараз Коцаба перебуває у США за програмою "Єднання заради України", запровадженої для допомоги українським біженцям. Він має намір оформити там статус політичного біженця. Водночас у Штатах блогер продовжує поширювати проросійські наративи.

Нагадаємо, 8 лютого 2015 року Руслана Коцабу затримали за підозрою в державній зраді і шпигунстві. Він активно виступав проти проведення мобілізації, а вже 12 травня 2016 року Івано-Франківський міський суд засудив Коцабу до 3,5 року позбавлення волі, визнавши винним у перешкоджанні Збройним силам України, проте виправдав за звинуваченням у державній зраді.

14 липня 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав Коцабу, і він вийшов на волю. Водночас після звільнення Руслан Коцаба неодноразово брав участь у проросійських акціях.

А вже 7 червня 2018 року Вищий спеціалізований суд України скасував виправдувальний вирок Коцабі, ухвалений раніше апеляційним судом Івано-Франківщини, та призначив нове провадження в суді апеляційної інстанції.

7 грудня 2021 року суд у Коломиї відновив розгляд справи журналіста Руслана Коцаби, обвинуваченого у держзраді.

В Україні держзрадників узяли на гачок

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