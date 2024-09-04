Стало відомо, яка країна надала тимчасовий захист нардепу-втікачу Дмитруку

Народний депутат Артем Дмитрук, якого ДБР оголосило в міжнародний розшук, отримав тимчасовий захист у Молдові після того, як втік за кордон.

Про це повідомила УП та опублікувала зображення документа, виданого Головною інспекцією з питань міграції Молдови.

Як стверджує видання, Дмитруку у втечі з України допомагав помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна Володимир Крохмаль, який був за кермом автомобіля.

Під час допиту Крохмаль зазначив, що його попросили підвезти особу до визначеного місця, але не уточнив, хто саме звернувся з цим проханням. Слідство виявило, що до незаконного переправлення Дмитрука через державний кордон України причетний також громадянин України Айдин Улуханов, народжений 14 грудня 1968 року. Улуханов вже втік з України та перебуває на території Придністров'я.

Повідомляється, що також у його втечі брали участь особи, які можуть бути причетні до незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Нардеп Мамоян пояснив, що Дмитрук попросив у нього машину для поїздки до Одеси, оскільки хвилювався за свою безпеку і не хотів їхати власним авто. Мамоян додав, що правоохоронці не зверталися до нього з питаннями про допомогу у втечі Дмитрука. В Одеській області Дмитрук пересів з автомобіля Мамояна до Mitsubishi Pajero Sport, а далі йому допомагали люди, які можуть бути пов'язані з незаконним переправленням за кордон.

Нагадаємо, раніше в ДБР підтвердили, що Дмитрук справді нелегально покинув Україну, і почали встановлювати осіб, які допомогли нардепу втекти за кордон.