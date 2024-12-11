Стало відомо, яка ситуація у Покровському районі - військовий оглядач

Одна з наших бригад обороняє тонкий шматок суші, яка не дає ворогу надійно форсувати р. Сухі Яли широким фронтом та швидко вирушити на н.п. Дачне.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Єдина дорога щільно прострілюється з обох боків.

"Логістика та евакуація - це гра в рулетку. Але ворог поки не може зімкнути цей мішок повністю. Ось розумієте, з одного боку треба було давно виходити з Ганнівки, а з іншого - втрата н.п. Дачне означатиме оперативне оточення всьому курахівському гарнізону. Те, що роблять наші воїни у тій "кишці" - це приклад фантастичної стійкості наших воїнів. Звичайно, як я говорив раніше, до такого краще б не доводити було. Але маємо, що маємо", - розповів Мірошников.

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Раніше військовий 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" попередив, що у разі захоплення росіянами Покровська ворог може почати дуже швидко наступати уже на Дніпропетровщині.

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