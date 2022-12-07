Стало відомо, яка ситуація в Херсоні з водою та електропостачанням

Влада продовжує працювати, щоб аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину.

Фахівці відновили роботу 7 базових станцій у Херсоні: 5 – у Суворовському районі, 2 – Дніпровському. Загалом оператори мобільного зв’язку відновили роботу 93 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі написав очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Для відновлення світла на Херсонщині працює 32 бригади – це 162 робітники та 61 одиниця техніки. Бригади працювали на лініях, які живлять Високопілля, Трифонівку, Нововоронцовку, Осокорівку, Чорнобаївку та Херсон. Електропостачання відновлено для частини споживачів у Херсоні та Чорнобаївці.

У Великій Олександрівці, Високопіллі, Новодмитрівці та Малій Олександрівці продовжується поетапне відновлення розподілу природного газу, виконання ремонту пошкоджених ділянок мереж по населених пунктах та пуск газу наявним побутовим споживачам.

У Херсоні централізоване водопостачання відновлено на 80%, процес підключення абонентів триває.

Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині. Нині фахівцям вдалося розчистити 293,9 кілометра доріг місцевого значення.

Вибухотехніки Нацполіції обстежили 25 гектарів територій, вилучили 67 вибухонебезпечних предметів, знищили – 28. Піротехніки ДСНС обстежили 6 гектарів територій, вилучили та знешкодили – 254 вибухонебезпечних предметів.

До Високопільського, Нововоронцовського та Білозерського центрів ПМСД від БФ “Пацієнти України” надійшло медичне обладнання для зберігання імунобіологічних препаратів та електрокардіографи.

З Херсона до Одеси для подальшого лікування евакуйовано одного пацієнта з тяжким захворюванням з міської лікарні ім. Карабелеша та двох пацієнтів з обласної клінічної лікарні.

Херсонщина отримала від ЄС 5 потужних дизельних генераторів на 176 кВт. Їх доставлено до Бериславської лікарні, Херсонської обласної клінічної лікарні, Херсонської міської лікарні Лучанського, Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні та Херсонської обласної лікарні відновного лікування.

«Працюємо далі!», - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація нині в Херсоні

У Херсонській області виявили ще одну катівню, яку влаштували вороги. Під час окупації правобережжя області окупанти дислокувалися в будівлі суду. Там вони і мучили мирних українців.

Також днями росіяни знову обстріляли Херсон. На жаль, є загиблий. Окупанти обстріляли інфраструктурний об‘єкт.

Зауважимо, що у Херсоні росіяни при відступі зруйнували практично всю енергетичну інфраструктуру, тому нині місто живе у досить складних умовах.

Херсон зі світлом і водою і ціна післявоєнної відбудови України – новини на ранок 5 листопада