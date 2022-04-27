Стало відомо, яке судно з’явилося сьогодні поблизу одеського узбережжя

Оперативне командування "Південь" пояснило, що кораблі, які мешканці Одеси бачили у морі 27 квітня , – це насправді підбитий танкер "Міленіум Спіріт" без екіпажу і некеровані баржі, які віднесло в море.

Підбите судно не вдається повернути до берега через заблоковане судноплавство, тому "Міленіум Спіріт" змушене некеровано плавати поблизу узбережжя.

Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Судна, що часом з'являються на обрії – це обстріляний рашистами на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу і так само некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути нема можливості, бо судноплавство заблоковано", — пояснили в командуванні.

Військові підкреслюють, що російські кораблі останніми днями навіть не наближалися до одеського узбережжя. Ситуацію в морі повністю контролюють сили охорони та оборони.

Слід зазначити, що цивільне судноплавство наразі не здійснюється через закриття росіянами північно-західної частини Чорного моря під погрозою застосування зброї.

Нагадаємо, російські кораблі продовжують пошукові заходи в зоні затоплення крейсера "Москва", а також – повітряну розвідку узбережжя України, вишукуючи цілі для ракетних ударів.

В Одесі два російські кораблі, які вночі підійшли близько до берега, обстріляли узбережжя

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