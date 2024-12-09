Стало відомо, які області України очолюють рейтинг за зверненням до центрів рекрутингу

Станом на 9 грудня центри рекрутингу в Україні проконсультували понад 29 000 громадян, із яких 6 617 кандидатів перебувають на етапі підбору позицій та оформлення.

Такі дані надали у Міністерстві оборони України.

Найбільшу активність серед відвідувачів показали мешканці Дніпропетровської області — 14,71% від загальної кількості звернень. Інші регіони демонструють подібний рівень зацікавленості:

• Харківська область — 14,69%;

• місто Київ — 14,63%;

• Запорізька область — 12,48%;

• Львівська область — 11,65%.

Популярні вакансії та особливості роботи центрів

У центрах рекрутингу громадянам пропонують вакансії не лише в Збройних силах України, а й у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. Серед понад 10 000 відкритих позицій найбільш затребуваними є посади водіїв, операторів безпілотників, штабних працівників та медичного персоналу.

Центри функціонують з дотриманням конфіденційності, а консультації проводять цивільні співробітники. Важливо зазначити, що в цих центрах не видають повістки.

Де отримати інформацію

В Україні працює 44 центри рекрутингу, а також гаряча лінія для консультацій. Детальну інформацію про роботу центрів і їхнє розташування можна знайти на офіційному сайті: recruiting.mod.gov.ua.

Нагадаємо, що у разі зниження віку мобілізації в Україні до 18 років ці новобранці будуть екіпіровані повністю, заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.