Стало відомо, які рішення ухвалили на засіданні Ради Україна-НАТО

Під час засідання Ради Україна-НАТО було прийнято рішення посилити спостереження та розвідку у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

У повідомленні вказується, що члени Північноатлантичного альянсу засудили рішення Росії залишити "зернову угоду", а також російські удари по півдню країни з метою зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей в усьому світі.

"Члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, створила нові ризики прорахунків і ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства", - додає пресслужба.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Росія демонструє неповагу до міжнародного права та людей, які залежать від постачання українського зерна на світові ринки. Крім того, Москва погрожує цивільним суднам, тероризує вільні міста та знищує памʼятки світової культури.

"Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. Росія повинна припинити перетворювати голод на зброю і погрожувати найбільш вразливим верствам населення світу продовольчою нестабільністю. Дії Росії також створюють значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО", - заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Також зазначається що НАТО посилить спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та НАТО починають спільну підготовку плану взаємосумісності.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що він вважає, що до літа 2024 року закінчиться війна і наша держава зможе приєднатися до НАТО.

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