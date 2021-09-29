Стало відомо, які ще вірусні інфекції є в Україні, крім COVID-19: медикиня попередила про небезпеку під час лікування

Стало відомо, які ще вірусні інфекції є в Україні, крім COVID-19: медикиня попередила про небезпеку під час лікування

Лікарка наголосила, що вірусні інфекції антибіотиками не лікують.

В Україні, окрім коронавірусу, зараз фіксують й інші вірусні захворювання. Проте люди не поспішають звертатись до медиків та лікуються вдома антибіотиками.

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Про це розповіла лікарка-інфекціоністка й координаторка управління охорони здоров’я Житомирської ОДА за напрямом "Інфекційні хвороби" Ольга Сахневич, пише "Укрінформ".

Лікарка розповіла, що зараз в Україні є багато респіраторних захворювань, викликаних вірусами.

"Це - парагрип, РС-вірус, риновірус, чимало випадків ентеровірусної інфекції, яка проявляється катаральними явищами та множинними висипаннями, а це все пов’язано з тим, що люди повертаються із закордонного відпочинку і привозять нам ці вірусні інфекції. Цього року в нас виявлено до 5 випадків ботулізму, фіксували вірусні гепатити А та В. Щодо кишкових інфекцій, то їх справді стало менше завдяки тому, що ми миємо й дезінфікуємо руки", - пояснила Ольга Сахневич.

Лікарка також наголосила, що багато українців не поспішають звертатись за медичною допомогою та лікуються вдома за допомогою антибіотиків, що є небезпечно.

"Зараз люди менше звертаються, бо думають, що пролікуються вдома самі або підуть до аптеки – і їм там порадять прийняти антибіотики. Хоча ця ера надмірного і неправильного використання антибіотиків призведе до того, що в нас буде антибіотикорезистентність. Це означає – якщо справді буде бактеріальна інфекція і людині призначать антибіотик, а вона до цього вже приймала їх кілька видів, – організм стане нечутливим до такого препарату і не діятиме ефективно на бактерії. Ще раз наголошую: вірусні інфекції антибіотиками не лікуються. Вони повинні лікуватися симптоматично, специфічною противірусною терапією зазвичай у перші 12-36 годин від моменту захворювання", - пояснила лікарка.

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