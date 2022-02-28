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Стало відомо, які втрати російських окупантів за 4 дні війни в Україні

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Стало відомо, які втрати російських окупантів за 4 дні війни в Україні

За 4 дні війни, за даними Міноборони, в Україні загинули та поранені більше 5 тисяч російських військових.

Окупаційні війська РФ зазнають в Україні величезних втрат.

Про їхню кількість повідомляють і Міноборони.

Сумарні орієнтовні втрати ворога від 24.02 до 28.02 станом на 6.00
Літаки ― 29
гелікоптери ― 29
Танки ― 191
Бойові броньовані машини ― 816
Гармат ― 74
ЗРК БУК ― 1
Град ― 21
Автомобільна техніка ― 291
Цистерни ― 60
БпЛА ОТР ― 3
Кораблі/катери ― 2
Засоби ППО ― 5
Особовий склад (вбиті та поранені) орієнтовно ― 5300 (уточнюється).

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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