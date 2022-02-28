Стало відомо, які втрати російських окупантів за 4 дні війни в Україні

За 4 дні війни, за даними Міноборони, в Україні загинули та поранені більше 5 тисяч російських військових.
Окупаційні війська РФ зазнають в Україні величезних втрат.
Про їхню кількість повідомляють і Міноборони.
Сумарні орієнтовні втрати ворога від 24.02 до 28.02 станом на 6.00
Літаки ― 29
гелікоптери ― 29
Танки ― 191
Бойові броньовані машини ― 816
Гармат ― 74
ЗРК БУК ― 1
Град ― 21
Автомобільна техніка ― 291
Цистерни ― 60
БпЛА ОТР ― 3
Кораблі/катери ― 2
Засоби ППО ― 5
Особовий склад (вбиті та поранені) орієнтовно ― 5300 (уточнюється).
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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