Стало відомо, які втрати російських окупантів за 4 дні війни в Україні

Стало відомо, які втрати російських окупантів за 4 дні війни в Україні

За 4 дні війни, за даними Міноборони, в Україні загинули та поранені більше 5 тисяч російських військових.

Окупаційні війська РФ зазнають в Україні величезних втрат.

Про їхню кількість повідомляють і Міноборони.

Сумарні орієнтовні втрати ворога від 24.02 до 28.02 станом на 6.00

Літаки ― 29

гелікоптери ― 29

Танки ― 191

Бойові броньовані машини ― 816

Гармат ― 74

ЗРК БУК ― 1

Град ― 21

Автомобільна техніка ― 291

Цистерни ― 60

БпЛА ОТР ― 3

Кораблі/катери ― 2

Засоби ППО ― 5

Особовий склад (вбиті та поранені) орієнтовно ― 5300 (уточнюється).

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: