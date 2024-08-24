Стало відомо, який план готують Сили оборони щодо Криму та Кримського мосту

Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі КИЇВ24.

Юсов зазначив, що Крим є стратегічно важливим для Росії з точки зору військової логістики та постачання, оскільки росіяни використовують півострів як військову базу.

“Ми всі б хотіли подивитися на годинники та сказати, що Кримський міст буде жити ще 15 хвилин. Реальність — вона складніша.”, — сказав він.

Він також підкреслив, що Сили оборони України мають план для повернення контролю над Кримом і знищення Кримського мосту. При цьому, за його словами, подробиці не будуть розкриватися, як і в попередніх випадках, щоб не зашкодити ефективності операцій.

Нагадаємо, начальник української військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що робота по знищенню Кримського мосту триває. Він зазначив, що спецпризначенці ГУР працюють над дальніми ударами по російських військових об’єктах в Криму і над знищенням Керченського мосту.

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