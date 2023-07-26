Стало відомо, з якого металу виготовлять тризуб для "Батьківщини-матері"

«Тризуб для Батьківщини»: символ виготовлять з європейського металу
Сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам.
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт.
Обраний для робіт метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент Батьківщини-матері. Сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну — з металургійного комбінату «Запоріжсталь». Проте партія, що надійшла з комбінату, показала відчутну різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту.
Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи.
Використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незмінною – 400 тисяч грн.
Нагадуємо, вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн, наданих виключно донорами та меценатами. Жодної копійки з державного бюджету.
Нагадаємо, після того, як у соціальних мережах почали активно обговорювати новину про можливий демонтаж герба СРСР зі щита статуї "Батьківщини-матері" в Києві, ТСН.ua дізнався у експертів, наскільки це реально зробити і коли саме на щиті зникне герб імперії зла.
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