Стало відомо, звідки Росія атакувала Білу Церкву дронами-камікадзе і скільки їх вдалося збити

У ніч проти 5 жовтня російські військові завдали удару дронами-камікадзе по місту Біла Церква Київської області.

Окупанти випустили БПЛА по Білій Церкві з півдня України.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, приблизно 12 дронів атакували місто з півдня України.

"Шість було збито: 3 - зенітно-ракетними військами на півдні, а ще 3 - авіацією повітряних сил", - розповів Юрій Ігнат.

Він додав, що таким чином РФ шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

"Їх треба збивати всіма наявними засобами", - додав він.

Нагадаємо, Росія використала дрони Shahed-136. Зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

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